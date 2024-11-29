В Польше рассказали о неспособности армии воевать в случае конфликта с Россией

NDP: польские генералы хотят воевать с Россией, но армия на это не способна

Польские генералы хотят воевать с Россией, но армия страны не способна вступить в конфликт, у нее огромное количество проблем, начиная от дефицита боеприпасов и заканчивая нехваткой формы, обуви и белья. Об этом рассказало издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

В публикации отмечается, что высокопоставленные офицеры, особенно экс-командующий армией, генера Вальдемар Скшипчак, на словах готовы защищать Литву от России и сбивать ракеты над территорией Украины, и будь их воля, войска давно бы приняли участие в боевых действиях.

«Слышать такие высказывания от человека с военным опытом, по меньшей мере, странно. Ведь вопреки милитаристской пропаганде, польская армия не способна воевать! На самом деле, она вообще ни на что не способна», — пишет издание.

Автор статьи указал, что финансирование военных уже много лет является предметом жарких дискуссий, и несмотря на увеличение военного бюджета, эффективному функционированию мешают финансовые проблему.

Так, по данным отчета Высшей контрольной палаты, в 2022 году многие части испытывали дефицит необходимой техники и инфраструктуры, использовали устаревшие орудия, а процесс модернизации затягивался из-за сложностей с контрактами и недостаточным контролем за выполнением заказов.

Ранее стало известно, что Польша завершила установку первого участка линии укреплений на границе с Россией. Данный участок находится у села Домбрувка на границе с Калининградской областью.