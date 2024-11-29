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22:08, 29 ноября 2024Экономика

В российском театре пожаловались на свинарник

Театр Ханты-Мансийска пожаловался на постройки для свиней на соседнем участке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В драмтеатре Ханты-Мансийска, находящемся в частном секторе, пожаловались на сельскохозяйственные постройки для свиней, расположенные на соседнем участке. Об этом со ссылкой на руководительницу театра Зинаиду Торопова сообщил URA.RU.

По словам женщины, в театре стоит запах животных, а проветривание помещения из-за соседства со свиньями результата на даст. «Ведение личного подсобного хозяйства неблагоприятно влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку, в которой вынуждены находиться учащиеся и жители близстоящих домов. Просим поспособствовать решению данной проблемы», — призвала директор театра. Она добавила, что, несмотря на то, что мэрия выиграла суд о признании незаконным использования земельного участка не по целевому назначению (строительство свинарника и разведение свиней), решение суда собственник участка все еще не исполнил, а ликвидации хозяйства приставы добиться от него не могут. В заключение Торопова заявила, что планирует решать проблему на федеральном уровне.

Накануне жители деревень в Тверской области, оставшиеся без света на неделю, пожаловались на бездействие властей.

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