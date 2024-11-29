Военный эксперт Дандыкин допустил взятие Часова Яра до конца года

Российские силы способны взять под контроль город Часов Яр в Донбассе до конца года, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможных сроках перехода этого населенного пункта под контроль Москвы.

«Это город, как никак, он расположен на высотах, и история это долгая достаточно. Это такая же тема, как было с Авдеевкой. Сейчас, судя по сообщениям, все идет к финалу на этом направлении. Это одна из фортеций киевского режима, которой они хвастаются. Я думаю, что в этом году Часов Яр будет освобожден, я надеюсь на это», — описал он ситуацию.

Уходящие недели этого года покажут, думаю, он будет освобожден Василий Дандыкин военный эксперт

Военный эксперт считает, что украинская сторона будет пытаться отстаивать город.

«Конечно, враг пытается и резервы подкидывать в какой-то степени. То, что сейчас происходит именно на заводе, это, по-моему, один из основных опорников в этом городе», — заключил он.

Как сообщил Telegraam-канал Mash, часть украинских сил остается на огнеупорном заводе в Часовом Яре в Донбассе. «Ситуация — по сценарию "Азовстали"», — говорится в публикации.

В последние недели российские силы продолжают продвигаться вглубь обороны Украины в районе Часова Яра. Активные бои за этот населенный пункт продолжаются с весны 2024 года.