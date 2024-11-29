Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:56, 29 ноября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о сроках взятия под контроль Часова Яра

Военный эксперт Дандыкин допустил взятие Часова Яра до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Российские силы способны взять под контроль город Часов Яр в Донбассе до конца года, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможных сроках перехода этого населенного пункта под контроль Москвы.

«Это город, как никак, он расположен на высотах, и история это долгая достаточно. Это такая же тема, как было с Авдеевкой. Сейчас, судя по сообщениям, все идет к финалу на этом направлении. Это одна из фортеций киевского режима, которой они хвастаются. Я думаю, что в этом году Часов Яр будет освобожден, я надеюсь на это», — описал он ситуацию.

Уходящие недели этого года покажут, думаю, он будет освобожден

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Военный эксперт считает, что украинская сторона будет пытаться отстаивать город.

«Конечно, враг пытается и резервы подкидывать в какой-то степени. То, что сейчас происходит именно на заводе, это, по-моему, один из основных опорников в этом городе», — заключил он.

Как сообщил Telegraam-канал Mash, часть украинских сил остается на огнеупорном заводе в Часовом Яре в Донбассе. «Ситуация — по сценарию "Азовстали"», — говорится в публикации.

В последние недели российские силы продолжают продвигаться вглубь обороны Украины в районе Часова Яра. Активные бои за этот населенный пункт продолжаются с весны 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни бойцов ВСУ и наемников блокированы на заводе в Часовом Яре. Российские военные повторили сценарий «Азовстали»

      Пассажирка пожаловалась на «бесчеловечный» досмотр со снятием штанов в аэропорту

      Бен Аффлек покормил бездомных со своей бывшей женой

      Раскрыта загадка исчезнувшего угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Россия объявила в розыск журналиста-иноагента по уголовной статье

      Подполье сообщило об ударе по логистическому узлу ВСУ под Харьковом

      Военный эксперт высказался о сроках взятия под контроль Часова Яра

      Названы главные причины отсутствия прогресса в тренировках

      Стали известны подробности нового проекта культового режиссера

      Жена телеведущего Диброва прошлась по улице в топе с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше