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23:55, 29 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский назначил боевого офицера заместителем Ермака

Зеленский назначил полковника ВСУ Павла Палису заместителем главы офиса Ермака
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukraine's Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего офиса Андрея Ермака командира 93-й бригады полковника Павла Палису. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что Палиса является боевым офицером — командиром 93-й бригады «Холодный Яр».

«Палиса хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта», — объяснил политик свое решение.

Ранее Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Он добавил, что кадровые перестановки в военном руководстве были согласованы с главкомом Александром Сырским.

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