Зеленский назначил боевого офицера заместителем Ермака

Зеленский назначил полковника ВСУ Павла Палису заместителем главы офиса Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего офиса Андрея Ермака командира 93-й бригады полковника Павла Палису. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что Палиса является боевым офицером — командиром 93-й бригады «Холодный Яр».

«Палиса хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта», — объяснил политик свое решение.

Ранее Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Он добавил, что кадровые перестановки в военном руководстве были согласованы с главкомом Александром Сырским.