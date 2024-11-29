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15:18, 29 ноября 2024Культура

Звезда «Служебного романа» высказалась о проблемах со здоровьем

Актриса Немоляева прокомментировала новости о проблемах со здоровьем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Фирсов / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева прокомментировала новости о проблемах со здоровьем. Ее цитирует сайт «Страсти».

87-летняя артистка отметила, что не может «похвастаться самочувствием», но при этом указала на то, что в ее возрасте не бывает отсутствия болезней. «У меня свои болячки, о которых мне рассказывать неохота. А если говорить о моей жизни, меня спасает семья, любовь моих родных и театр», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Светлана Немоляева почувствовала себя плохо во время съемок фильма «Буратино». Отмечалось, что у актрисы резко поднялось давление и закружилась голова, звезда советских фильмов едва не потеряла сознание.

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