Звезда «Служебного романа» высказалась о проблемах со здоровьем

Актриса Немоляева прокомментировала новости о проблемах со здоровьем

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева прокомментировала новости о проблемах со здоровьем. Ее цитирует сайт «Страсти».

87-летняя артистка отметила, что не может «похвастаться самочувствием», но при этом указала на то, что в ее возрасте не бывает отсутствия болезней. «У меня свои болячки, о которых мне рассказывать неохота. А если говорить о моей жизни, меня спасает семья, любовь моих родных и театр», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Светлана Немоляева почувствовала себя плохо во время съемок фильма «Буратино». Отмечалось, что у актрисы резко поднялось давление и закружилась голова, звезда советских фильмов едва не потеряла сознание.