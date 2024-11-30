«Ахмат» пресек попытку ВСУ обойти РЭБ в Курской области

Бойцы «Ахмата» пресекли попытки ВСУ обойти РЭБ в Курской области роем дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для поражения цели одновременно большое количество дронов на разных частотах для попытки обойти системы РЭБ российских бойцов в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Кот группы командира «Аида» спецназа «Ахмат».

«Противник пытается как-то наш РЭБ обойти, для того чтобы нас обезвредить, но ничего не получается. Вчера было пять FPV-дронов и три Mavic, благополучно, слава богу, уехали», — рассказал он.

Ранее спецназ «Ахмат» заставил отступить отряд неонацистского формирования «Кракен» на одном из участков в Курской области. Подробности отступления раскрыл боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан.