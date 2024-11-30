Григорий Лепс отругал снимавшего видео зрителя на своем концерте

Певец Григорий Лепс отругал зрителя, снимавшего видео на его концерте

Российский певец Григорий Лепс отругал зрителя, снимавшего видео на его концерте. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Так, выступление исполнителя состоялось в Ледовом дворце Набережных Челнов 29 ноября. Во время общения с публикой Лепс сделал замечание зрителю с первого ряда, заметив, что он мог бы похлопать вместо того, чтобы снимать.

«Потом это видео в туалете что ли будешь смотреть», — добавил певец.

Ранее Лепс заявил, что планирует сыграть свадьбу с 18-летней невестой Авророй Кибой летом 2025 года. Сроки заключения брака он назвал в программе «Шоу Воли».