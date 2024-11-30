Григорий Лепс отругал снимавшего видео зрителя на своем концерте

Российский певец Григорий Лепс отругал зрителя, снимавшего видео на его концерте. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».
Так, выступление исполнителя состоялось в Ледовом дворце Набережных Челнов 29 ноября. Во время общения с публикой Лепс сделал замечание зрителю с первого ряда, заметив, что он мог бы похлопать вместо того, чтобы снимать.
«Потом это видео в туалете что ли будешь смотреть», — добавил певец.
Ранее Лепс заявил, что планирует сыграть свадьбу с 18-летней невестой Авророй Кибой летом 2025 года. Сроки заключения брака он назвал в программе «Шоу Воли».