SCMP: китайские компании столкнулись с трудностями из-за курса рубля

Китайские компании столкнулись с трудностями из-за резкого падения курса рубля. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на собеседников в отрасли.

Отмечается, что по этой причине многие китайские экспортеры приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции.

«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», — отметил основатель бизнес-платформы Waimaojia Энди Го. По его словам, нынешний курс рубля повышает цены для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, тем самым сокращается объем заказов.

Ранее заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил, что у руководства регулятора есть арсенал мер для снижения рисков резкого ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам, если нынешняя волатильность будет угрожать стабильности российской финансовой системы.