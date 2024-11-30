Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 30 ноября 2024Мир

Маск описал действия Великобритании словом «отвратительно»

Маск раскритиковал Великобританию за количество обвинений за слова в интернете
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Предприниматель Илон Маск раскритиковал Великобританию за большое количество обвинений за слова в интернете. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Отвратительно», — посетовал предприниматель. Так он отреагировал на данные, по которым в Великобритании вынесли 1696 обвинительных приговоров за высказывания в интернете. Других подробностей он не привел.

Ранее Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Маск опубликовал видео, где он сидит за одним столом вместе с Трампом, женой политика Меланией и сыном Бэрроном.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

      В МИД Турции призвали услышать слова Путина о ядерном оружии

      В Европе признали бедственное положение и неспособность дать отпор

      Маск описал действия Великобритании словом «отвратительно»

      Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

      Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

      Россиянин пришел на первое свидание с женщиной и расправился с ее сыном

      Шарапова показала фото с сыном

      На Западе раскритиковали руководство НАТО за провоцирование России

      В МИД России признали реальной опасность обмена ядерными ударами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше