Маск описал действия Великобритании словом «отвратительно»

Маск раскритиковал Великобританию за количество обвинений за слова в интернете

Предприниматель Илон Маск раскритиковал Великобританию за большое количество обвинений за слова в интернете. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Отвратительно», — посетовал предприниматель. Так он отреагировал на данные, по которым в Великобритании вынесли 1696 обвинительных приговоров за высказывания в интернете. Других подробностей он не привел.

Ранее Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Маск опубликовал видео, где он сидит за одним столом вместе с Трампом, женой политика Меланией и сыном Бэрроном.

