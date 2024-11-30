На Украине предупредили о критическом ударе по экономике в случае потери одного города

NV: потеря Покровска нанесет критический удар по экономике Украины

Потеря Красноармейска (украинское название Покровск) нанесет критический удар по экономике Украины, поскольку вместе с городом Киев потеряет единственную шахту со стратегическими запасам коксующегося угля, обеспечивающего металлургическую отрасль. Об этом предупредило издание New Voice (NV).

На предприятии добывают редкий уголь марки «К», необходимый для крупнейших металлургических предприятий Украины, говорится в статье. В 2023 году страна более чем на 90 процентов обеспечивала себя углем, который добывается в основном в этой шахте, находящейся в поселке Удачное вблизи Покровска.

Потеря этой шахты приведет к необходимости импорта угля, что вызовет значительное подорожание металлургической продукции. «Укрметаллургпром» прогнозирует сокращение производства вполовину и сильнее, особенно на предприятиях, где выплавляется чугун.

«Это будет критический удар по всей экономике государства», — приводит издание комментарий представителей металлургической отрасли.

Ранее глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась критическая ситуация в районе города Покровск. Генерал предрек, что Украине придется покинуть город к концу 2024 года или в начале 2025 года.