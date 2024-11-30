SC: слова Джонсона об организации прокси-войны с Россией были крайне бесстыдными

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об организации прокси-войны с Россией были крайне бесстыдными. Об этом говорится в статье Strategic Culture (SC).

«Идиот Джонсон, по сути, подтвердил то, о чем предупреждала Россия, как о сути конфликта на Украине — войны под руководством США с использованием украинского пушечного мяса», — говорится в материале.

Отмечается, что грубая откровенность британского политика не вызвала ни возмущения, ни осуждения.

Ранее Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией и воюет против нее чужими руками. По мнению политика, для урегулирования украинского конфликта могут понадобиться европейские миротворцы.