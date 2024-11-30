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21:10, 30 ноября 2024Бывший СССР

В городе на западе Украины случилась авария в энергосистеме

Мэр украинского города Вараш Мензул заявил об аварии в энергосистеме
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском городе Вараш на западе государства случилась авария в энергосистеме. Об этом заявил его мэр Александр Мензул в Telegram-канале.

«Возможны внеплановые отключения электроснабжения», — написал он.

Мензул подчеркнул, что это не связано с работой Ровенской атомной электростанции (АЭС), которая находится в Вараше. По словам градоначальника, АЭС работает надежно и стабильно.

Ранее стало известно, что в части Херсонской области, которая находится под контролем Киева, ввели стабилизационные отключения света.

До этого Херсон оказался обесточен из-за ударов по энергетике. Глава местной областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что из-за массированного ракетного удара по всей Украине без электричества продолжает оставаться 64 населенных пункта региона.

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