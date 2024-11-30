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15:45, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

Олег Майами после поцелуя с Бузовой повысил гонорар почти на миллион рублей

Shot: Олег Майами повысил гонорары к Новому году и запретил упоминать ЧБД
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Известный блогер Олег Майами после поцелуя с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой повысил свой гонорар за корпоративы к Новому году почти на миллион и запретил себя ассоциировать с интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД). Об этом пишет Shot.

По информации издания, Майами (настоящая фамилия Кривиков) поднял цену на ведение корпоративов на 800 тысяч рублей перед сезоном новогодних праздников. Теперь они стоят 2,8 миллиона рублей.

Также Shot сообщает, что Олег Майами проверяет афиши своих мероприятий на предмет правильности написания имени. Кроме того, он запрещает упоминать на плакатах свое участие в «Доме-2» и ЧБД. В последнем Кривиков подвергся жестким нападкам со стороны комиков.

Ранее Олег Майами опроверг слухи о романе с исполнительницей Ольгой Бузовой. Он заявил, что их романтическая история давно в прошлом, сейчас их связывают лишь дружеские отношения.

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