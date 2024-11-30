Политолог высказался о создании новой версии Евросоюза

Политолог Леви допустил создание новой версии Евросоюза

Альтернативой выходу отдельных стран из состава Евросоюза могло бы стать создание новой версии Евросоюза, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. Он уточнил, что ждать появления такой организации в ближайшей перспективе не стоит. Тем не менее, подобные идеи, заметил политолог, звучат регулярно в периоды кризисов.

«Звучат идеи о создании ЕС 2.0, в который войдут государства с сильными экономиками. И у этой идеи действительно есть политическая перспектива, — сказал Леви. — В качестве прообраза можно взять Евросоюз, состоявший из 12 государств, на период распада СССР. Это были успешные страны с устоявшейся экономикой, которые были более равнозначны, чем сегодня».

На данный же момент, после вхождения в состав ЕС практически всей Восточной Европы, хотя формально страны-участницы и считаются равнозначными, в реальности говорить об их равенстве достаточно сложно, заметил политолог.

«В воздухе витает идея создания нового союза, союза равных. И всегда, когда возникал кризис, она обретала крылья. Рисков тут, безусловно, много. Но выиграют от такого сценария лидеры, такие как Германия, Франция. Они сбросят с себя бремя дотаций, но, с другой стороны, могут утратить рынки сбыта», — объяснил Леви.

Он заключил, что говорить о создании Евросоюза 2.0 как о перспективе завтрашнего дня невозможно. Тем не менее, Леви подчеркнул существование спроса на подобную дезинтеграцию, который однажды может быть удовлетворен.

Ранее стало известно, что немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила финальный проект предвыборной программы, в котором выступила за выход ФРГ из ЕС. В январе проект программы АдГ будет обсуждаться на съезде партии, после чего он может быть принят.