Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 30 ноября 2024Мир

Политолог высказался о создании новой версии Евросоюза

Политолог Леви допустил создание новой версии Евросоюза
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Альтернативой выходу отдельных стран из состава Евросоюза могло бы стать создание новой версии Евросоюза, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. Он уточнил, что ждать появления такой организации в ближайшей перспективе не стоит. Тем не менее, подобные идеи, заметил политолог, звучат регулярно в периоды кризисов.

«Звучат идеи о создании ЕС 2.0, в который войдут государства с сильными экономиками. И у этой идеи действительно есть политическая перспектива, — сказал Леви. — В качестве прообраза можно взять Евросоюз, состоявший из 12 государств, на период распада СССР. Это были успешные страны с устоявшейся экономикой, которые были более равнозначны, чем сегодня».

На данный же момент, после вхождения в состав ЕС практически всей Восточной Европы, хотя формально страны-участницы и считаются равнозначными, в реальности говорить об их равенстве достаточно сложно, заметил политолог.

«В воздухе витает идея создания нового союза, союза равных. И всегда, когда возникал кризис, она обретала крылья. Рисков тут, безусловно, много. Но выиграют от такого сценария лидеры, такие как Германия, Франция. Они сбросят с себя бремя дотаций, но, с другой стороны, могут утратить рынки сбыта», — объяснил Леви.

Он заключил, что говорить о создании Евросоюза 2.0 как о перспективе завтрашнего дня невозможно. Тем не менее, Леви подчеркнул существование спроса на подобную дезинтеграцию, который однажды может быть удовлетворен.

Материалы по теме:
Солдаты Европы Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Солдаты ЕвропыЕвросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
17 декабря 2018
Правый друг лучше левых двух. Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
Правый друг лучше левых двух.Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
26 августа 2021

Ранее стало известно, что немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила финальный проект предвыборной программы, в котором выступила за выход ФРГ из ЕС. В январе проект программы АдГ будет обсуждаться на съезде партии, после чего он может быть принят.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Посланник Трампа по Украине хотел снять с России часть санкций. На Западе считают, что его план может понравиться Путину

      Американский сенатор предложила присоединить к Канаде несколько штатов США

      Зеленский попросил мировых лидеров избегать Путина

      Россиянам рассказали о будущем цен на недвижимость

      Посол оценил возможность введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию

      Американский сенатор заявил о желании Трампа урегулировать конфликт в Газе

      Политолог допустил потерю Донбасса Зеленским

      Зеленский назвал важную проблему для ВСУ

      В Германии назвали вторжение Украины в Курскую область оперативной ошибкой

      В России дали совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше