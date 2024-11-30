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23:30, 30 ноября 2024Силовые структуры

После концерта в петербургском клубе прошли обыски

СК: после концерта в клубе Санкт-Петербурга прошли обыски
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

После концерта в клубе на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прошли обыски. Об этом в Telegram-канале сообщает ГСУ СК России по городу.

«В клубе (...) проведен рейд по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в публикации.

Проверка была проведена по факту госпитализации после мероприятия трех несовершеннолетних с признаками токсического опьянения. Помимо этого, на месте обнаружили семь несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в СК.

До этого силовики провели обыски в столичном клубе Contact. Полицейские ворвались в заведение, расположенное на Вишневой улице, во время концерта белорусского рэпера. О каком исполнителе идет речь, не уточняется.

Ранее появилась информация о том, что отряд ОМОНа с собаками ворвался на концерт рэпера Mayot (настоящее имя — Артем Никитин) в Санкт-Петербурге. Сообщается, что это произошло на мероприятии в клубе Base.

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