Россия ударила по аэродромам и энергетике Украины

Минобороны сообщило об ударе по энергетическим объектам и аэродромам на Украине

Российские войска ударили по энергетическим объектам и аэродромам на Украине. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Также в Минобороны сообщили о продвижении Южной группировки, подразделения которой улучшили положение по переднему краю на своем участке ответственности.

Суточные потери противника на всех направлениях превысили полторы тысячи человек, отметили в военном ведомстве.

На уходящей неделе российские войска нанесли массированный удар по Украине. В Кремле подчеркнули, что целями стали исключительно объекты, имеющие отношение к украинской военной промышленности.