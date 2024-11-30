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12:14, 30 ноября 2024Россия

Россия ударила по аэродромам и энергетике Украины

Минобороны сообщило об ударе по энергетическим объектам и аэродромам на Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска ударили по энергетическим объектам и аэродромам на Украине. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Также в Минобороны сообщили о продвижении Южной группировки, подразделения которой улучшили положение по переднему краю на своем участке ответственности.

Суточные потери противника на всех направлениях превысили полторы тысячи человек, отметили в военном ведомстве.

На уходящей неделе российские войска нанесли массированный удар по Украине. В Кремле подчеркнули, что целями стали исключительно объекты, имеющие отношение к украинской военной промышленности.

ЖЗЛ
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