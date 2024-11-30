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02:45, 30 ноября 2024Экономика

Россиянам напомнили о положенной за работу в выходной день компенсации

Депутат Стенякина: за работу в выходной россиянам положена двойная оплата
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумв по соцполитике Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости рассказала, что работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно трудовому законодательству, оплачивается не менее чем в двойном размере.

«Нормы трудового законодательства предусматривают то, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере», — напомнила Стенякина.

При этом депутат напомнила, что руководство компании в рамках закона может наградить гражданина в большем объеме, исходя из своих материальных возможностей, но не может заплатить меньше, чем установлено в законе.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате увольняющемуся работнику компенсации за неиспользованные отгулы. Принятые изменения обязывают работодателя выплачивать за каждый неиспользованный день отдыха разницу между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Ожидается, что соответствующие поправки вступят в силу 1 марта 2025 года.

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