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00:46, 30 ноября 2024Мир

Байден высказался об угрозах против команды Трампа

Байден: власти США активно работают с ФБР по угрозам против команды Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Администрация США активно работает по угрозам против команды избранного президента Дональда Трампа, заявил нынешний американский лидер Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, власти США совместно с ФБР занимаются расследованием угроз в адрес будущих членов кабинета Трампа, а также случаев ложных вызовов полиции (своттинга), направленных против законодателей и окружения республиканца.

«Мы усердно работаем с ФБР», — высказался Байден, отвечая на вопрос касательно данных угроз.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупредил, что Трамп все еще не находится в безопасности, существует угроза его жизни. Политик назвал «омерзительными» нападки на семью республиканца, отметив, что «в России даже бандиты так не делают». Он резюмировал, что подобные действия являются «очередным доказательством падения сегодняшней американской политической системы».

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