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14:38, 30 ноября 2024Бывший СССР

Украина запросила поставки электроэнергии из пяти стран

Минэнерго Украины заявило об ожидании поставок электроэнергии из пяти стран
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина запросила поставки электроэнергии из пяти европейских стран. Это следует из информации, опубликованной Минэнерго республики в Telegram.

«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы», — говорится в сообщении.

Ожидается, что общий объем поставок составит 11 747 мегаватт-час, а их мощность — 1165 мегаватт, подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что энергооператор Украины — холдинг ДТЭК — получит от Еврокомиссии и правительства США в общей сложности порядка 112 миллионов долларов на восстановление разрушенной в ходе боев инфраструктуры. Большая часть суммы, 62,8 миллиона евро, поступит из Европы. Как сообщалось, в республике сложилась острая необходимость во вводе в эксплуатацию 1,8 гигаватта мощностей.

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