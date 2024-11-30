Украина запросила поставки электроэнергии из пяти стран

Минэнерго Украины заявило об ожидании поставок электроэнергии из пяти стран

Украина запросила поставки электроэнергии из пяти европейских стран. Это следует из информации, опубликованной Минэнерго республики в Telegram.

«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы», — говорится в сообщении.

Ожидается, что общий объем поставок составит 11 747 мегаватт-час, а их мощность — 1165 мегаватт, подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что энергооператор Украины — холдинг ДТЭК — получит от Еврокомиссии и правительства США в общей сложности порядка 112 миллионов долларов на восстановление разрушенной в ходе боев инфраструктуры. Большая часть суммы, 62,8 миллиона евро, поступит из Европы. Как сообщалось, в республике сложилась острая необходимость во вводе в эксплуатацию 1,8 гигаватта мощностей.