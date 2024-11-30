Украине предрекли потерю одного города в начале 2025-го года

Генерал ФРГ Фрейдинг предрек Украине потерю Красноармейска в начале 2025-го года

Руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг заявил, что Украине придется отказаться от города Красноармейск (украинское название — Покровск) к началу 2025-го года. Об этом он высказался на YouTube-канале Бундесвера.

Фрейдинг отметил, что российские военные совершили в Донбассе такое наступление, которое на Западе не могли представить. По его словам, Москва постоянно добивается прогресса. Он напомнил, что Красноармейск обладает важным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) значением.

«Там находится автомобильный узел, там сходятся железнодорожные пути, оттуда можно обеспечить войска материально-техническим обеспечением, перебросить войска, пополнить запасы, заменить личный состав, ввести на фронт резервные воинские части», — заключил генерал.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Красноармейск. Тогда он назвал этот участок фронта «напряженным направлением».