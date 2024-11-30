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08:53, 30 ноября 2024Мир

Украине предрекли потерю одного города в начале 2025-го года

Генерал ФРГ Фрейдинг предрек Украине потерю Красноармейска в начале 2025-го года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг заявил, что Украине придется отказаться от города Красноармейск (украинское название — Покровск) к началу 2025-го года. Об этом он высказался на YouTube-канале Бундесвера.

Фрейдинг отметил, что российские военные совершили в Донбассе такое наступление, которое на Западе не могли представить. По его словам, Москва постоянно добивается прогресса. Он напомнил, что Красноармейск обладает важным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) значением.

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«Там находится автомобильный узел, там сходятся железнодорожные пути, оттуда можно обеспечить войска материально-техническим обеспечением, перебросить войска, пополнить запасы, заменить личный состав, ввести на фронт резервные воинские части», — заключил генерал.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Красноармейск. Тогда он назвал этот участок фронта «напряженным направлением».

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