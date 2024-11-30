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01:52, 30 ноября 2024Мир

Украинского блогера депортировали из Польши за пророссийские высказывания

МВД Польши: украинского блогера Crawly вышлют за пророссийские высказывания
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: соцсети

Власти Польши приняли решение о депортации украинского блогера Владислава Олейниченко с псевдонимом Crawly, об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский в соцсети X. https://x.com/JacekDobrzynski/status/1862519643442757913

Он уточнил, что сотрудники полиции Варшавы совместно с представителями Службы охраны границы задержали треш-стримера и передали пограничникам, которые приняли меры по его высылке на основании регистрации в Шенгенской информационной системе.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные СМИ, польские власти обратили внимание на пророссийские высказывания блогера, известного как Crawly или Гном из TikTok. Так, во время одного из стримов Crawly выражал желание жить в Москве и употреблял нецензурную брань в адрес поляков.

Заявления Олейниченко попали в поле зрения польского Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, который в свою очередь уведомил прокуратуру.

Ранее стало известно, что власти Германии приняли решение начать проверять социальные сети просителей шенгенских виз. Правоохранители будут исследовать все открытые данные заявителей, чтобы впоследствии создавать так называемые профили риска.

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