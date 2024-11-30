В Белоруссии рассказали о выброшенном поляками на территорию страны избитом беженце

Госпогранкомитет: поляки выкинули на территорию Белоруссии избитого беженца

Польские силовики выкинули на территорию Белоруссии избитого беженца. Об инциденте сообщается в Telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета.

«Пограничный наряд в Свислочском районе вблизи белорусско-польской границы обнаружил беженца-гражданина Египта. Мужчина был истощен и почти не разговаривал», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что помимо следов избиения, у пострадавшего была обездвижена рука, он доставлен в Свислочскую центральную районную больницу.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович призвал ЕС решить проблему нелегальной миграции. По его словам, Белоруссия призвала своих соседей, Польшу и страны Прибалтики, сесть за стол переговоров для решения проблемы миграции и вырабатывать конструктивные совместные шаги и тесное взаимодействие.