The Times: Европа в бедственном положении и не сможет дать достойный отпор

Европа находится в бедственном положении и не сможет дать достойный отпор в случае эскалации конфронтации с Россией. Об этом заявил британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для газеты The Times.

«У нас нет надежных средств реагирования. В некоторых отношениях наше положение еще более бедственное, чем в эпоху холодной войны», — признал аналитик.

По его словам, сдерживающим фактором при разработке мер реагирования считается администрация президента США Джо Байдена, отличительной чертой которой стал страх перед эскалацией ситуации.

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис подчеркнул, что Байден принял неправильное решение, когда начал поддерживать Украину, отбросив любые варианты мирного урегулирования в самом начале спецоперации. Эксперт также добавил, что именно провальная политика правительства США подтолкнула Россию к плотному сотрудничеству с Китаем и развитию собственных отраслей.