Американский подполковник Дэвис: Байден подтолкнул Украину к войне с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял неправильное решение, когда начал поддерживать Украину. Так, политик отбросил любые варианты мирного урегулирования в самом начала спецоперации, высказал мнение отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в блоге на YouTube.

«Байден мог посмотреть на баланс сил двух сторон: у России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет», — подчеркнул он.

По словам Дэвиса, у Украины нет никакого варианта победить Россию военным путем. Эксперт также добавил, что именно провальная политика правительства США подтолкнула Россию к плотному сотрудничеству с Китаем и развитию собственных отраслей.

Ранее Дэвис высказал мнение, что администрация президента Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы. Он также подчеркнул, что Украина не может нормально функционировать без очередного пакета помощи, попав «в психологическую зависимость» и считая, что западное оружие сможет решить все ее проблемы.

До этого стало известно, что ВСУ очень сильно зависят от поставок оружия от Вашингтона. По данным агентства Bloomberg, четыре из пяти ракет «земля — земля», каждая вторая противотанковая ракета и каждая третья ракета для систем ПВО передаются Украине из США.