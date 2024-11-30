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15:15, 30 ноября 2024Мир

В Германии признали неспособность снабжать ВСУ оружием в нужном количестве

Генерал Фрейдинг: Германия не может снабжать ВСУ оружием в нужном количестве
Семен Александров (редактор)

Фото: Gary Cameron / Reuters

Германия не может снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием в нужном количестве. Неспособность Берлина признал руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг в интервью на YouTube-канале Бундесвера.

«Возможности на наших складах и складах других стран ограничены, а военная промышленность не в может поставлять новые материалы так быстро, как требуется», — сказал он.

Генерал также выступил против поставок Украине ракет Taurus, отметив, что они «не изменят правила игры». По его словам, это все только политическая риторика.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт рассказал о подготовке немцев к тому, что конфликт на Украине переместится в Германию, если немецкое правительство примет решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus. Попытку убедить население в том, что страна будет втянута в военные действия, он назвал обескураживающей.

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