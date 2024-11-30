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09:32, 30 ноября 2024Россия

В Госдуме предложили изымать жилье у россиян за одно нарушение

В Госдуме предложили наказывать россиян за антисанитарию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: K. Thomas / blickwinkel / Globallookpress.com

В Госдуме предложили изымать жилье у россиян за несоблюдение санитарных норм. От этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Необходимость дополнительного регулирования законодатель связал с деятельностью граждан, устраивающих, по словам Колунова, свалку в квартирах.

В этой связи депутат предложил кратно увеличить существующие штрафы. «Платить будут рублем, может тогда начнут уважать интересы окружающих», — отметил он. Если же штрафы не будут оказывать воздействия на нарушителей, необходимо рассмотреть возможность принудительного выселения таких лиц, заключил Колунов.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать родителей за агрессию детей. Автор инициативы, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил дать определение буллинга. К виновным школьникам парламентарий предложили принимать мены вплоть до исключения из учебного заведения.

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