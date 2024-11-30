В КНДР пообещали всегда быть с Москвой

Ким Чен Ын: КНДР всегда будет с Москвой

КНДР всегда будет с Москвой, заявил глава страны Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Корейский лидер передал президенту и народу России «теплые пожелания». Он заверил, что «правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ», которая защищается от «происков империалистических гегемонистских» сил.

Ранее Ким Чен Ын предупредил о риске начала «самой разрушительной термоядерной войны» из-за сложной обстановки на Корейском полуострове. По словам северокорейского лидера, конфронтация между сторонами конфликта еще никогда не была настолько острой и опасной. Он отметил, что Вашингтон, развертывая свои «громадные стратегические средства», повышает уровень провокаций.