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02:07, 30 ноября 2024Мир

В КНДР пообещали всегда быть с Москвой

Ким Чен Ын: КНДР всегда будет с Москвой
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

КНДР всегда будет с Москвой, заявил глава страны Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Корейский лидер передал президенту и народу России «теплые пожелания». Он заверил, что «правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ», которая защищается от «происков империалистических гегемонистских» сил.

Ранее Ким Чен Ын предупредил о риске начала «самой разрушительной термоядерной войны» из-за сложной обстановки на Корейском полуострове. По словам северокорейского лидера, конфронтация между сторонами конфликта еще никогда не была настолько острой и опасной. Он отметил, что Вашингтон, развертывая свои «громадные стратегические средства», повышает уровень провокаций.

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