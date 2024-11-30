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14:40, 30 ноября 2024Россия

В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на военную службу

Студента московского вуза заковали в наручники и доставили в пункт призыва
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал KALOY.RU

В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на срочную службу. Об этом сообщил адвокат Калой Ахильгов в Telegram.

Юрист пояснил, что молодой человек некоторое время жил за пределами России. Вернувшись в страну, от поступил в институт, а на воинский учет встал только в августе 2024 года. Осенью студенту было отказано в предоставлении отсрочки, поскольку он поступил в вуз не сразу после окончания школы.

В начале ноября россиянин подал административное исковое заявление, в котором попросил признать решение призывной комиссии незаконным. Несмотря на это, 29 ноября он был задержан сотрудниками полиции. Основанием для этого стало письмо военкома, согласно которому молодой человек не явился в военкомат, не имея на то уважительной причины.

В подтверждение своих слов Ахильгов опубликовал видео, на котором студента силой вытаскивают из машины отца. Действия сотрудников военкомата и полицейских юрист расценил как превышение полномочий.

1 октября в России начался осенний призыв на срочную службу в армию. В ходе кампании, которая продлится по 31 декабря, в вооруженные силы призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

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