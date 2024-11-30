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12:39, 30 ноября 2024Силовые структуры

В Петербурге мигрантка вонзила соотечественнику в шею осколок бутылки и сбежала

В Санкт-Петербурге мигрантка вонзила в шею соотечественника осколок бутылки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

В поселке Парголово Санкт-Петербурга мигрантка вонзила в шею своего соотечественника осколок бутылки, нанеся ему смертельную травму. Об этом сообщил городской Следственный комитет (СК) в Telegram.

По данным следствия, 29 ноября между уроженкой одной из стран Средней Азии и другим приезжим возник конфликт, в ходе которого женщина не менее одного раза ударила оппонента в шею осколком и скрылась с места преступления. Прохожие вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

«Подозреваемая в совершении преступления задержана по горячим следам. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — подчеркнули в СК.

Ранее в Москве 21-летний приезжий напал с ножом на 24-летнего байкера из-за спора о месте на парковке, нанеся ему смертельное ранение.

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