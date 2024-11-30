В России упала установленная в центре города новогодняя елка

В Бурятии упала установленная в центре Улан-Удэ новогодняя елка. Об этом сообщает Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».
На фотографии видно обрушившуюся искусственную елку, которая так и не была до конца собрана.
Елку установили на центральной площади города. Площадь Советов примечательна установленным на ней памятником Ленину в виде огромной головы исторического деятеля.
При падении елки никто не пострадал.
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