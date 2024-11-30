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16:31, 30 ноября 2024Экономика

В России упала установленная в центре города новогодняя елка

В центре Улан-Удэ упала новогодняя елка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Бурятии упала установленная в центре Улан-Удэ новогодняя елка. Об этом сообщает Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».

На фотографии видно обрушившуюся искусственную елку, которая так и не была до конца собрана.

Елку установили на центральной площади города. Площадь Советов примечательна установленным на ней памятником Ленину в виде огромной головы исторического деятеля.

При падении елки никто не пострадал.

Ранее в Москве во время урагана «Орхан» повалило дерево. Оно, в свою очередь, повредило многоквартирный дом.

ЖЗЛ
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