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17:04, 30 ноября 2024Экономика

В российском городе-миллионнике перестанут выдавать разрешения на строительство домов

В Ростове-на-Дону перестанут выдавать разрешения на строительство домов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону перестанут выдавать разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Поводом для этого стали обращения горожан. Руководитель региона пояснил, что жители пожаловались на отсутствие инфраструктуры, возведение которой предполагается вместе с самим жильем.

В связи с этим с 1 декабря в городе приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, а все ранее выданные разрешения проверят. «Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами, нельзя», — подчеркнул Слюсарь.

Ранее в России спрогнозировали кратное сокращение объема ипотечных кредитов в 2025 году. При этом, по мнению экспертов, максимальная рыночная ставка к концу будущего года будет находиться в районе 34-36 процентов.

ЖЗЛ
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