В российском городе-миллионнике перестанут выдавать разрешения на строительство домов

В Ростове-на-Дону перестанут выдавать разрешения на строительство домов

В Ростове-на-Дону перестанут выдавать разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Поводом для этого стали обращения горожан. Руководитель региона пояснил, что жители пожаловались на отсутствие инфраструктуры, возведение которой предполагается вместе с самим жильем.

В связи с этим с 1 декабря в городе приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, а все ранее выданные разрешения проверят. «Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами, нельзя», — подчеркнул Слюсарь.

Ранее в России спрогнозировали кратное сокращение объема ипотечных кредитов в 2025 году. При этом, по мнению экспертов, максимальная рыночная ставка к концу будущего года будет находиться в районе 34-36 процентов.