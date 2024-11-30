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06:09, 30 ноября 2024Мир

В Швейцарии объяснили присоединение к санкциям против России

Сенатор Поджиа: Швейцария вынужденно присоединилась к санкциям ЕС против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа объяснил, почему страна присоединилась к санкциям Евросоюза против России. Его слова приводит РИА Новости.

Поджиа объяснил присоединение Швейцарии к санкциям против России и отметил, что это произошло вынужденно. «Москва использовала бы Швейцарию в качестве платформы для обхода санкций, а Европа была бы вынуждена принять санкции против Швейцарии», — подчеркнул он.

Ранее Поджиа оценил вероятность вступления страны в НАТО. По его словам, парламент никогда на это не согласится. «Если бы война приблизилась к территории Швейцарии, все могло бы быть по-другому», — добавил он.

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