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08:19, 30 ноября 2024Мир

В Швейцарии оценили вероятность прохода через территорию страны войск и оружия ЕС

Cенатор Поджиа: проход через Швейцарию войск из ЕС нарушит нейтралитет страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа высказался, возможен ли проход через территорию страны войск и оружия из Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Поджиа подчеркнул, что проход через Швейцарию войск из ЕС нарушит нейтралитет страны. По его словам, это стало бы «вопиющим нарушением нейтралитета». Парламент Швейцарии никогда не согласится на это, заверил он.

«Что касается поправки к закону об экспорте оружия, то смягчение вызывает вопросы, но не обязательно несовместимо с принципом нейтралитета», — заключил сенатор.

Ранее Поджиа оценил вероятность вступления страны в НАТО. По его словам, парламент никогда на это не согласится. «Если бы война приблизилась к территории Швейцарии, все могло бы быть по-другому», — добавил он.

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