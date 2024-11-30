В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Алеппо

Al Watan: сирийская армия присутствует в западных кварталах Алеппо

Сирийская армия продолжает сохранять присутствие в западных кварталах сирийского города Алеппо. Об этом заявил сирийский военнослужащий на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале газеты Al Watan.

Сирийский боец сообщил, что находится на окраинах города Алеппо.

«Да, некоторые группы террористов проникли в город, из-за слабости духа некоторых людей войска отступили. Но бойцы 25-й бригады отсюда выйдут либо победителями, либо погибшими», — отметил он.

Ранее сирийские боевики из числа формирований вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и ат-Дана заявили о выходе к Алеппо. Они заявили, что работают над тем, чтобы «избавить город от жестокости и коррупции преступного режима».