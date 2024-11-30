В Сочи отразили атаку беспилотников

Мэр Сочи Прошунин: попытка атаки Украины на город отражена

Попытка атаки дронов Украины на Сочи отражена. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Попытка атаки киевского режима отражена», — написал градоначальник. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, вся городская инфраструктура Сочи работает штатно.

Прошунин добавил, что, по информации министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины. Произошло это над акваторией Черного моря.

Ранее в Сочи местные жители сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе. По их словам, было слышно несколько громких звуков в микрорайоне Лоо.