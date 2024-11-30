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07:59, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

В США оценили слова Зеленского о готовности отказаться от территорий

Bloomberg: Зеленский дал сильный сигнал о готовности не возвращать территории
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения конфликта без возвращения территорий Украиной стало «сильным сигналом» о намерениях президента страны. Об этом написало агентство Bloomberg.

Авторы публикации назвали слова Зеленского самым сильным на сегодня сигналов, что он «готов прекратить войну без возвращения всех территорий». Они также напомнили, что президент США Джо Байден усилил помощь Украины в последние недели своего президентства.

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По мнению журналистов, действия Байдена нацелены на укрепление позиций президента Украины Владимира Зеленского на переговорах о прекращении огня. Ожидается, что диалог будет вести избранный президент США Дональд Трамп.

Ранее Зеленский допустил прекращение огня в случае взятия Украины «под зонтик НАТО». Он также выразил желание поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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