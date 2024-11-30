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05:02, 30 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский попросил мировых лидеров избегать Путина

Зеленский призвал не открывать ящик Пандоры и отказаться от общения с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров воздержаться от общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он попросил в интервью британскому каналу Sky News.

Зеленский попросил мировых лидеров избегать Путина, поскольку, по его мнению, диалог с российским президентом грозит нежелательными последствиями.

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«Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы он был занесен в газеты. И скажут, что они могут справиться с этим с помощью Путина», — призвал он.

По мнению украинского лидеры, главы некоторых государств готовы использовать диалог с Путиным только для увеличения собственной известности, а не решения текущего кризиса.

21 июля стало известно, что Зеленский допустил переговоры с Путиным. Он заявил, что встреча политиков может состояться на «втором саммите мира». Зеленский назвал этот шаг вынужденной мерой для завершения конфликта.

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