Зеленский призвал не открывать ящик Пандоры и отказаться от общения с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров воздержаться от общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он попросил в интервью британскому каналу Sky News.

Зеленский попросил мировых лидеров избегать Путина, поскольку, по его мнению, диалог с российским президентом грозит нежелательными последствиями.

«Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы он был занесен в газеты. И скажут, что они могут справиться с этим с помощью Путина», — призвал он.

По мнению украинского лидеры, главы некоторых государств готовы использовать диалог с Путиным только для увеличения собственной известности, а не решения текущего кризиса.

21 июля стало известно, что Зеленский допустил переговоры с Путиным. Он заявил, что встреча политиков может состояться на «втором саммите мира». Зеленский назвал этот шаг вынужденной мерой для завершения конфликта.

