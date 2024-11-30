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20:01, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

Журналист обвинил американские СМИ во лжи о России на фоне провала Запада на Украине

Журналист Чей Боуз обвинил европейские и американские СМИ во лжи о России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: wellphoto / Shutterstock / Fotodom  

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил европейские и американские СМИ в распространении лжи о России на фоне провала Запада на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Российская армия наступает и побеждает, а экономика страны превосходит все другие развитые экономики, несмотря на санкции. Он также отметил, что Запад потратил миллиард долларов на дезинформационную машину, которая распространяет разного рода клевету о России.

Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кит Келлог ранее предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня. При этом отмечалось, что полный пересмотр ограничений будет возможен только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Украину.

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