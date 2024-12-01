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07:40, 1 декабря 2024Наука и техника

Долетевший до Земли удар от столкновения галактик объяснили

РБК: долетевший до Земли удар случился из-за галактического каннибализма
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Anderson / Unsplash

Столкновение галактик, ударная волна от которого «долетела до Земли» — это обычное взаимодействие галактик. Об этом РБК рассказали российские ученые.

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров объяснил, что произошедший удар можно также назвать галактическим каннибализмом, поскольку галактики поглощают друг друга, и рождаются новые галактики большего размера.

В ударной волне после столкновения галактик нет ничего экстраординарного, указал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов. При этом доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин назвал наблюдение подобной ударной волны уникальным событием, которое даст пищу теоретикам на многие годы. Эксперт усомнился, что ударная волна от такого столкновения могла дойти до Земли. Он утверждает, что это «принципиально невозможно».

Ранее астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из глубин космоса. Ученые установили, что столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана — она находится в 290 миллионах световых лет от Земли.

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