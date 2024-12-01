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10:42, 1 декабря 2024Силовые структуры

Пришедшие грабить хваставшегося роскошью блогера нашли только бутафорские миллионы

Ограбившие дом блогера Антона Фадеева нашли миллионы бутафорских денег
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom  

Пришедшие грабить хваставшегося роскошной жизнью блогера Антона Фадеева нашли у него дома только бутафорские миллионы. Подробности приводит Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан в России иноагентом).

Об ограблении стало известно 18 ноября. Сообщалось, что грабители перелезли через забор и отжали окно в доме Фадеева в коттеджном поселке Белага. Они приковали блогера к батарее, а его супругу связали скотчем. После этого грабители обыскали дом и забрали ценности стоимостью один миллион рублей.

Как выяснилось позднее, дорогой с виду коттедж был арендован за 200 тысяч рублей и не был оборудован сигнализацией. Налетчикам удалось найти у блогера только миллионы фальшивых купюр и женские украшения, которые получится продать лишь за несколько сотен тысяч, как лом. Грабители скрылись, их личности пока не установлены.

По признанию Антона Фадеева, фальшивые деньги он купил, чтобы поддерживать имидж богача. Примечательно, что незадолго до налета один из приятелей блогера просил у него миллион рублей, обязательно наличными. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность.

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