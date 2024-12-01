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13:17, 1 декабря 2024Путешествия

Россиянка сходила на свидание с французом в отпуске и удивилась его взглядам

Алина Черненко

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom  

Российская туристка сходила на свидание с французом в отпуске и удивилась его взглядам на отношения. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Путешественница Полина рассказала, что на отдыхе в Италии она познакомилась в баре с молодым человеком в возрасте примерно 30 лет. Он сам подошел к девушке и предложил немного пообщаться. Когда собеседники заговорили про романтические отношения, Полина спросила у нового знакомого, правда ли, что французы чрезмерно любвеобильны и постоянно изменяют своим партнерам. Однако иностранец этот стереотип опроверг.

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«И самое поразительное для меня было, что французы не обсуждают, когда они в отношениях, а когда — нет. То есть, если они начинают взаимодействовать, общаться, много проводить времени вместе, они интуитивно понимают, встречаются они или нет, и им не нужно об этом договариваться», — отметила россиянка.

Девушка пояснила, что в современном мире, где люди часто проводят время вместе, спят друг с другом, гуляют, знакомятся с друзьями, но могут не называть такой формат взаимодействия отношениями, это звучало удивительно.

Полина также не ожидала услышать, что ее собеседник хорошо относится к ее соотечественникам. «Он рассказал, что работает актером, много путешествует по миру один и часто участвует в протестах. Я была уверена, что он начнет негативно отзываться о нас, но нет. Он сказал, что отлично относится к россиянам и в особенности к русскому кино. Поделился, что даже смотрел фильм "Иди и смотри", который изменил его представление о кинематографе», — добавила она.

Кроме того, путешественницу поразило, что на прощание француз нагло поцеловал ее в губы, а когда она от него отдалилась, сказал: «А что такого? Мы же с тобой так долго проговорили, ничего нет страшного в том, что, познакомившись только что, люди, у которых был очень глубокий разговор, поцелуются».

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Европе и пообщалась со знакомым французом, который в разговоре с ней восхитился россиянками. По его мнению, они придают огромное значение семейным ценностям, заботятся о близких и стремятся поддерживать тепло и гармонию в отношениях.

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