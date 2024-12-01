Российские военные раскрыли детали освобождения Новоалексеевки

Минобороны: заход в Новоалексеевку в ДНР военные осуществляли малыми группами

Военные группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении Новоалексеевки в Донецкой народной республике (ДНР), раскрыли детали взятия населенного пункта. Минобороны привело слова бойцов в Telegram-канале.

Отмечается, что заход в Новоалексеевку осуществлялся малыми группами. Военнослужащие двигались от укрытия к укрытию и использовали замаскированные блиндажи в лесополосах.

Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотников при взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Кроме того, мощную огневую поддержку оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укреплений.

В результате активных и решительных действий военные РФ заняли важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Новоселидовка в ДНР.