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05:40, 1 декабря 2024Россия

Российские военные раскрыли детали освобождения Новоалексеевки

Минобороны: заход в Новоалексеевку в ДНР военные осуществляли малыми группами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Военные группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении Новоалексеевки в Донецкой народной республике (ДНР), раскрыли детали взятия населенного пункта. Минобороны привело слова бойцов в Telegram-канале.

Отмечается, что заход в Новоалексеевку осуществлялся малыми группами. Военнослужащие двигались от укрытия к укрытию и использовали замаскированные блиндажи в лесополосах.

Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотников при взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Кроме того, мощную огневую поддержку оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укреплений.

В результате активных и решительных действий военные РФ заняли важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Новоселидовка в ДНР.

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