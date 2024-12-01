В России зафиксирован рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

В России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Об этом сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов, пишут в воскресенье, 1 декабря, «Известия».

По статистике лаборатории, в октябре — ноябре 2024 года заболеваемость микоплазменной пневмонией выросла примерно в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 4,9 до 19,6 процента.

О росте случаев заражения этим заболеванием в разных регионах страны также свидетельствует врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин. По его словам, основная опасность микоплазменной пневмонии заключается в отсутствии выраженных симптомов. Если болезнь не лечить, она перетекает в фиброз легких и люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям, предупредил специалист.

«У пациентов сохраняется нормальная температура, а мокрота не выделяется. Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания», — констатировал Ложкин.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил, что в ближайшие пять лет может начаться пандемия нового вируса. По его мнению, возможным ее источником является вирус птичьего гриппа.