В российском регионе машина с 15-летним водителем опрокинулась в кювет

СК: в Саратовской области машина с 15-летним водителем опрокинулась в кювет

Машина с несовершеннолетними опрокинулась в кювет в Саратовской области, один подросток не выжил. Об этом в Telegram-канале сообщает СУ СК России по российскому региону.

Согласно имеющейся информации, в субботу, 30 ноября, вблизи села Николаевки Балаковского района 15-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21099, допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля, среди которых находились несовершеннолетние. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области, пострадали шесть человек.