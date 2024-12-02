43-летняя Пэрис Хилтон снялась голой для обложки альбома

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась голой для обложки своего музыкального альбома. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 43-летняя звезда предстала перед на размещенном фото без одежды и нижнего белья. Она позировала в сияющих сапогах с высоким широким голенищем, повернувшись к камере боком.

Для откровенного образа знаменитости визажисты сделали макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

В ноябре Пэрис Хилтон раскрыла правду о пластических операциях. Тогда в разговоре с журналистом и радиоведущим Заком Сангом светская львица заявила, что никогда не прибегала к помощи хирургов и косметологов.

