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16:38, 2 декабря 2024Мир

Американские чиновники назвали решающий фактор в разрешении конфликта на Украине

WP: число военных у России и Украины разрешит исход конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Число военнослужащих, которых способны мобилизовать Россия и Украина, станет решающим фактором в исходе конфликта. Об этом газете The Washington Post (WP) сообщили высокопоставленные американские чиновники.

По словам источников, Киев может столкнуться с количественным разрывом российской и украинской армией не в пользу последней на фоне уже существующей проблемы в виде дефицита живой силы и связанной с ней недоукомплектованности подразделений.

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«Самым решающим фактором на поле боя сегодня — это желание украинских военных бороться, чтобы стабилизировать линии фронта», — сказал один из собеседников WP.

Ранее WP сообщила, что Киев ищет способы убедить избранного американского лидера Дональда Трампа в том, что помощь Украине является не благотворительностью, а «выгодной экономической и геостратегической возможностью».

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