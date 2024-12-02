WP: число военных у России и Украины разрешит исход конфликта

Число военнослужащих, которых способны мобилизовать Россия и Украина, станет решающим фактором в исходе конфликта. Об этом газете The Washington Post (WP) сообщили высокопоставленные американские чиновники.

По словам источников, Киев может столкнуться с количественным разрывом российской и украинской армией не в пользу последней на фоне уже существующей проблемы в виде дефицита живой силы и связанной с ней недоукомплектованности подразделений.

«Самым решающим фактором на поле боя сегодня — это желание украинских военных бороться, чтобы стабилизировать линии фронта», — сказал один из собеседников WP.

Ранее WP сообщила, что Киев ищет способы убедить избранного американского лидера Дональда Трампа в том, что помощь Украине является не благотворительностью, а «выгодной экономической и геостратегической возможностью».