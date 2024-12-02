Ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» сравнили с массовым психозом

Критик Песочинский назвал ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» массовым психозом

Театральный критик Николай Песочинский прокомментировал сбой в работе официального сайта Большого театра России, который произошел после старта продаж билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик». Его слова приводит агентство «Москва».

Он назвал ажиотаж вокруг представления психопатологической ситуацией. «Когда безумная толпа в один конкретный день кинулась на один конкретный спектакль, то, конечно, сайт в какой-то момент перестанет работать. Ни одна разумная система, включая сайт Большого театра, просто не может выдержать этого массового психоза», — отметил критик.

Песочинский также предложил зрителям посетить другие театры, где можно посмотреть «Щелкунчика».

Ранее сообщалось, что билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр для зрителей по тарифам «Молодежный», «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты.