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09:43, 2 декабря 2024Россия

Беременная россиянка выпала из окна после ссоры с вернувшимся с СВО мужем

В Челябинской области беременная выпала из окна после ссоры с мужем-бойцом СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная выпала из окна квартиры на третьем
этаже после ссоры с мужем, который вернулся со специальной военной операции (СВО). По данным Ura.ru, россиянка хотела напугать супруга, но не потеряла равновесие и полетела вниз, боец СВО прыгнул следом за ней.

Как выяснило агентство, супруги повздорили на бытовой почве. «Женщина встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже», — отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

Он пояснил, что беременную доставили в больницу, однако медикам реанимировать ее не удалось. Мужчина выжил, он получил различные травмы. За его состоянием наблюдают врачи, добавил источник.

Челябинские следователи начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации из Липецка Дмитрий Смотров ответил на приговор жене-хирургу словами «сделали козлом отпущения».

ЖЗЛ
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