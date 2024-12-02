Боец «Айдара» заявил о борьбе за каждый метр в Курской области

Боец батальона «Айдар» ВСУ Бунятов заявил о борьбе за каждый метр на Курщине

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится бороться за каждый метр в Курской области, а ВС России применяют весь свой боевой опыт на фронте. Об этом заявил в Telegram боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.

«Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии, лучше всего им удается классическое лобовое истощение», — написал Бунятов.

По его словам, направление активное и насыщено пехотными боями, а линия боевого соприкосновения на данный момент четкая, без явных пробелов.

Ранее русский офицер рассказал об использовании ВСУ большого количества западной техники в курском приграничье. Противник предпринимает попытки перейти в контратаку по несколько раз в день, отметил он. «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется», — сказал военнослужащий.