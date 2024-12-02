«Военный Осведомитель»: боевики захватили два танка Т-90А сирийской армии

Боевики захватили еще как минимум два танка Т-90А и танк Т-72М сирийской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По его информации, боевые машины были брошены на дороге возле города Ханассер, южнее ранее захваченной Сафиры в провинции Алеппо.

Еще один Т-90А был захвачен сегодня боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещенная в России террористическая организация). В боях против правительственных сил также участвует захваченный в 2016 году Т-90А, который до сих пор находится в исправном состоянии.

Кроме того, вблизи Ханассера вооруженные формирования захватили десятки мужчин, которые, как утверждается, были сирийскими военными.

Ранее стало известно, что Вооруженным силам Сирийской Арабской Республики и Военно-космическим силам России удалось ликвидировать более 400 боевиков вооруженной сирийской оппозиции.